La Porte des Fées Trail n°2 Le Malzieu-Ville Lozère

La Porte des Fées Trail n°2 Trail Facile

La Porte des Fées Trail n°2 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 12050.0 Tarif :

Entre pâturages et sous-bois, ce bel itinéraire permet la découverte de l’église de Saint-Pierre-le-Vieux et la fameuse porte des Fées, avec sa majestueuse vue sur les gorges de la Truyère.

Facile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

Between pastures and undergrowth, this beautiful route takes in the church of Saint-Pierre-le-Vieux and the famous Porte des Fées, with its majestic view of the Truyère gorges.

Deutsch :

Auf dieser schönen Route zwischen Weiden und Unterholz können Sie die Kirche von Saint-Pierre-le-Vieux und die berühmte Porte des Fées mit ihrem majestätischen Blick auf die Schlucht der Truyère entdecken.

Italiano :

Tra pascoli e sottobosco, questo bellissimo percorso tocca la chiesa di Saint-Pierre-le-Vieux e la famosa Porte des Fées, con la sua maestosa vista sulle gole del Truyère.

Español :

Entre pastos y maleza, esta hermosa ruta pasa por la iglesia de Saint-Pierre-le-Vieux y la famosa Porte des Fées, con su majestuosa vista sobre las gargantas de la Truyère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère