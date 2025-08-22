La Prairie de Magny Vincy-Reuil-et-Magny Aisne

La Prairie de Magny A pieds

La Prairie de Magny au niveau du Val de Serre (parking, table de pique-nique) 02340 Vincy-Reuil-et-Magny Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Accessible à tous, cette boucle vous permet de découvrir le charmant village de Vincy-Reuil et Magny, ses maisons en briques rouges, ses pigeonniers, son lavoir restauré et son église remaniée au fil des siècles. La belle gare de Magny, aujourd’hui habitée, témoigne d’un passé ferroviaire dynamique.

English :

Accessible to all, this loop allows you to discover the charming village of Vincy-Reuil and Magny, its red brick houses, its pigeon houses, its restored wash house and its church that has been rebuilt over the centuries. The beautiful Magny train station, now inhabited, bears witness to a dynamic railway past.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist für alle zugänglich und bietet Ihnen die Möglichkeit, das charmante Dorf Vincy-Reuil et Magny mit seinen roten Backsteinhäusern, Taubenschlägen, dem restaurierten Waschhaus und der im Laufe der Jahrhunderte umgebauten Kirche zu entdecken. Der schöne Bahnhof von Magny, der heute bewohnt ist, zeugt von einer dynamischen Eisenbahnvergangenheit.

Italiano :

Accessibile a tutti, questo anello permette di scoprire l’incantevole villaggio di Vincy-Reuil e Magny, le sue case in mattoni rossi, i suoi loft per piccioni, il suo lavatoio restaurato e la sua chiesa, ridisegnata nel corso dei secoli. La bella stazione ferroviaria di Magny, oggi abitata, testimonia un passato ferroviario dinamico.

Español :

Accesible para todos, este bucle permite descubrir el encantador pueblo de Vincy-Reuil y Magny, sus casas de ladrillo rojo, sus palomares, su lavadero restaurado y su iglesia, rediseñada a lo largo de los siglos. La hermosa estación de Magny, ahora habitada, es testigo de un dinámico pasado ferroviario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-12 par Agence Aisne Tourisme