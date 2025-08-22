La promenade de Gabrielle Laversine Aisne

La promenade de Gabrielle A pieds

La promenade de Gabrielle Du pied de l'église fortifiée de Laversine 02600 Laversine Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Comme son nom l’indique, Laversine (en latin Lapicidina) évoque les carrières de pierre de taille exploitées depuis l’époque romaine, et qui ont fait la prospérité du village. Situé dans le vallon bucolique du ru de Retz, l’ancien moulin, transformé au début du siècle en usine électrique, est actuellement aménagé en gîte. Une balade dans le duché de Gabrielle d’Estrées, qui a émergé à Coeuvres à la fin du XVIe siècle.

English :

As its name suggests, Laversine (in Latin Lapicidina) evokes the ashlar quarries exploited since Roman times, and which have made the prosperity of the village. Situated in the bucolic valley of the ru de Retz, the old mill, transformed at the beginning of the century into an electric factory, is currently converted into a gîte. A stroll in the duchy of Gabrielle d’Estrées, which emerged in Coeuvres at the end of the 16th century.

Deutsch :

Wie sein Name schon sagt, erinnert Laversine (lateinisch Lapicidina) an die seit der Römerzeit betriebenen Steinbrüche, die den Wohlstand des Dorfes begründeten. Die alte Mühle, die sich in dem idyllischen Tal des Ru de Retz befindet, wurde Anfang des Jahrhunderts in ein Elektrizitätswerk umgewandelt und ist heute als Herberge eingerichtet. Ein Spaziergang durch das Herzogtum von Gabrielle d’Estrées, das Ende des 16. Jahrhunderts in Coeuvres entstand.

Italiano :

Come suggerisce il nome, Laversine (in latino Lapicidina) evoca le cave di pietra che sono state sfruttate fin dall’epoca romana e che hanno fatto prosperare il villaggio. Situato nella bucolica valle del Ru de Retz, l’antico mulino, trasformato all’inizio del secolo in una fabbrica elettrica, è ora trasformato in un gîte. Una passeggiata nel ducato di Gabrielle d’Estrées, sorto a Coeuvres alla fine del XVI secolo.

Español :

Como su nombre indica, Laversine (en latín Lapicidina) evoca las canteras de piedra explotadas desde la época romana, que hicieron prosperar el pueblo. Situado en el bucólico valle del Ru de Retz, el antiguo molino, transformado a principios de siglo en fábrica eléctrica, se ha convertido en una casa rural. Un paseo por el ducado de Gabrielle d’Estrées, surgido en Coeuvres a finales del siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme