La promenade de la Fontenelle Rives-en-Seine Seine-Maritime

La promenade de la Fontenelle 99 Rue de l’Oiseau Bleu 76490 Rives-en-Seine Seine-Maritime Normandie

Durée : 40 Distance : 2500.0 Tarif :

La commune de Saint-Wandrille vous accueille sur ce sentier de 2,5 km aller-retour pour vous faire découvrir les paysages, la faune, la flore et l’histoire d’une charmante petite vallée affluente de la Seine la Fontenelle.

English : La promenade de la Fontenelle

The commune of Saint-Wandrille welcomes you on this 2.5 km round-trip trail to discover the landscapes, fauna, flora and history of a charming little tributary valley of the Seine: the Fontenelle.

Deutsch :

Die Gemeinde Saint-Wandrille empfängt Sie auf diesem 2,5 km langen Hin- und Rückweg, um Ihnen die Landschaften, die Fauna, die Flora und die Geschichte eines reizvollen kleinen Nebenflusses der Seine näher zu bringen: La Fontenelle.

Italiano :

Il comune di Saint-Wandrille vi accoglie in questo percorso di 2,5 km ad anello per scoprire i paesaggi, la fauna, la flora e la storia di una piccola e affascinante valle affluente della Senna: la Fontenelle.

Español :

El municipio de Saint-Wandrille le da la bienvenida en este sendero de 2,5 km de ida y vuelta para descubrir los paisajes, la fauna, la flora y la historia de un encantador vallecito afluente del Sena: el Fontenelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme