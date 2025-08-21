La promenade de la Garenne La Londe-les-Maures Var

La promenade de la Garenne

La promenade de la Garenne 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Joli sentier vélo, qui vous permettra de rejoindre le port et les plages le long des vignes. Praticable en VTT, VTC et Gravel bike.

+33 4 94 01 53 10

English : The Garenne promenade

Nice bike path, which will allow you to reach the port and the beaches along the vineyards. You can ride a mountain bike, VTC and Gravel bike.

Deutsch : Die Promenade de la Garenne

Schöner Fahrradweg, auf dem Sie entlang der Weinberge zum Hafen und zu den Stränden gelangen können. Befahrbar mit MTB, VTC und Gravel Bike.

Italiano :

Bella pista ciclabile, che vi permetterà di raggiungere il porto e le spiagge lungo i vigneti. Si può andare in mountain bike, VTC e Gravel bike.

Español :

Bonito carril bici, que le permitirá llegar al puerto y a las playas a lo largo de los viñedos. Puedes conducir una bicicleta de montaña, VTC y de grava.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme