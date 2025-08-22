La promenade de l’Hippogriffe Chapeau Allier

La promenade de l’Hippogriffe

La promenade de l’Hippogriffe Le bourg 03340 Chapeau Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous mène à travers les routes et chemins de la Sologne bourbonnaise jusqu’au parc animalier de l’Hippogriffe et vous propose en fin de parcours de vous détendre au plan d’eau de Chapeau.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The hippogriffe bike ride

This loop goes accross the roads and path of the Sologne bourbonnaise area and leads to the Hippogriffe Animal Park. At the end of the ride, you will have the chance to enjoy relaxing near the pond of Chapeau.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie über die Straßen und Wege der Sologne bourbonnaise bis zum Tierpark Hippogriffe und bietet Ihnen am Ende der Strecke die Möglichkeit, sich am Plan d’eau de Chapeau zu entspannen.

Italiano :

Questo anello vi conduce attraverso le strade e i sentieri della Sologne bourbonnaise fino al parco degli animali Hippogriffe e alla fine del percorso potrete rilassarvi al lago Chapeau.

Español :

Este bucle le lleva por los caminos y senderos de la Sologne bourbonnaise hasta el parque de animales Hippogriffe y al final de la ruta podrá relajarse en el lago Chapeau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme