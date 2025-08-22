La Rando des Haras Nationaux Baudre Pont-Farcy Baudre Manche

La Rando des Haras Nationaux Baudre Pont-Farcy

La Rando des Haras Nationaux Baudre Pont-Farcy
50000 Baudre
Manche
Normandie

Durée : 360
Distance : 29000.0

Après Baudre, vous rejoindrez le chemin de halage de la vallée de la Vire. Vous rencontrerez des maisons éclusières qui rappellent que la Vire était navigable jusqu’au XXème siècle. Vous pourrez faire une pause sur la halte repos de Sainte-Suzanne-sur-Vire avant de rallier Condé-sur-Vire. Au Mesnil-Raoult, vous quitterez le chemin de halage pour emprunter des chemins à travers le pittoresque bocage normand jusqu’à Pont-Farcy, terminus de l’itinéraire dans le département de la Manche.

English : La Rando des Haras Nationaux Baudre Pont-Farcy

After Baudre, you will join the towpath of the Vire valley. You will encounter lock keepers’ houses which remind you that the Vire was navigable until the 20th century. You can take a break at the rest stop in Sainte-Suzanne-sur-Vire before heading to Condé-sur-Vire. At Le Mesnil-Raoult, you will leave the towpath to take paths through the picturesque Normandy bocage to Pont-Farcy, the terminus of the itinerary in the Manche department.

Deutsch :

Nach Baudre erreichen Sie den Treidelpfad im Tal der Vire. Sie werden auf Schleusenhäuser stoßen, die daran erinnern, dass die Vire bis ins 20. Jahrhundert schiffbar war. Sie können an der Raststätte Sainte-Suzanne-sur-Vire eine Pause einlegen, bevor Sie nach Condé-sur-Vire weiterfahren. In Le Mesnil-Raoult verlassen Sie den Treidelpfad und fahren auf Wegen durch die malerische normannische Bocage bis nach Pont-Farcy, dem Endpunkt der Route im Departement Manche.

Italiano :

Dopo Baudre, si raggiunge l’alzaia della valle della Vire. Si incontrano le chiuse che ci ricordano che la Vire era navigabile fino al XX secolo. Prima di tornare a Condé-sur-Vire, potete fare una pausa nell’area di sosta di Sainte-Suzanne-sur-Vire. A Mesnil-Raoult, lascerete l’alzaia per percorrere i sentieri del pittoresco bocage normanno fino a Pont-Farcy, la fine del percorso nel dipartimento della Manche.

Español :

Después de Baudre, se unirá al camino de sirga del valle del Vire. Se encontrará con esclusas que recuerdan que el Vire fue navegable hasta el siglo XX. Puede hacer una pausa en la parada de descanso de Sainte-Suzanne-sur-Vire antes de regresar a Condé-sur-Vire. En Mesnil-Raoult, dejará el camino de sirga para tomar senderos a través del pintoresco bocage de Normandía hasta Pont-Farcy, el final de la ruta en el departamento de Manche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme