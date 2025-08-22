La Rando-Rétro Montholon Yonne

La Rando-Rétro A pieds Facile

La Rando-Rétro 2, rue du 8 Mai 89110 Montholon Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école d’Aillant-sur-Tholon pour faire découvrir le village au travers du thème Aujourd’hui vs jadis .

Facile

https://www.calameo.com/read/0023342251f1cc81b66dc +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by pupils at Aillant-sur-Tholon school to help them discover the village through the theme of Today vs. yesteryear .

Deutsch :

Ein von den Schülern der Schule in Aillant-sur-Tholon angelegter Weg, um das Dorf anhand des Themas Aujourd’hui vs jadis (Heute vs. Früher) zu entdecken.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Aillant-sur-Tholon per far scoprire il villaggio attraverso il tema Oggi e ieri .

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Aillant-sur-Tholon para descubrir el pueblo a través del tema Hoy frente a ayer .

