La randonnée de Roaix par Terra Rando Roaix Vaucluse

La randonnée de Roaix par Terra Rando 84110 Roaix Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

La randonnée pédestre de Roaix est un circuit familial sans difficulté majeure avec une belle petite montée. Vous découvrirez un panorama sur la plaine de l’Ouvèze, les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, et plus loin encore, la Drôme provençale.

English : The Roaix hike by Terra Rando

The Roaix hike is a family-friendly circuit with no major difficulties and a gentle climb. You’ll enjoy panoramic views over the Ouvèze plain, the Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux and, even further afield, the Drôme Provençale.

Deutsch : Wanderung in Roaix von Terra Rando

Die Wanderung von Roaix ist ein familienfreundlicher Rundweg ohne größere Schwierigkeiten mit einem schönen kleinen Anstieg. Sie werden ein Panorama über die Ebene der Ouvèze, die Dentelles de Montmirail, den Mont Ventoux und noch weiter bis zur Drôme Provençale entdecken.

Italiano :

La passeggiata di Roaix è un percorso per famiglie, senza grandi difficoltà e in leggera salita. Offre una vista panoramica sulla piana dell’Ouvèze, sulle Dentelles de Montmirail, sul Mont Ventoux e, più lontano, sulla Drôme provenzale.

Español :

El paseo de Roaix es un sendero familiar sin grandes dificultades y con un ascenso suave. Ofrece vistas panorámicas de la llanura de Ouvèze, las Dentelles de Montmirail, el Mont Ventoux y, más allá, la Drôme provenzal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme