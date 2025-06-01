La randonnée de St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ par Terra Rando Saint-Léger-du-Ventoux Vaucluse

La randonnée de St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ par Terra Rando Saint-Léger-du-Ventoux Vaucluse vendredi 1 août 2025.

La randonnée de St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ par Terra Rando

La randonnée de St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ par Terra Rando 84390 Saint-Léger-du-Ventoux Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit au départ de Saint-Léger du Ventoux qui vous conduira sur le versant Nord du Mont Ventoux pour découvrir de splendides panoramas sur la vallée, avant de revenir par un superbe sentier qui surplombe la rivière du Toulourenc.

https://terrarando.com/les-randonnees-du-vaucluse/randonnees-pedestres-mont-ventoux/la-randonnee-de-saint-leger-du-ventoux-et-le-tour-des-gorges-du-toulourenc

English : The St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ hike by Terra Rando

Leaving from Saint-Léger du Ventoux, this tour takes you to the northern slopes of Mont Ventoux for splendid panoramic views over the valley, before returning along a superb path overlooking the Toulourenc river.

Deutsch : Die Wanderung von St-Léger-du-Ventoux ‘Tour du Toulourenc’ von Terra Rando

Ein Rundweg von Saint-Léger du Ventoux aus, der Sie auf die Nordseite des Mont Ventoux führt, wo Sie herrliche Panoramen über das Tal entdecken können, bevor Sie auf einem herrlichen Weg über den Fluss Toulourenc zurückkehren.

Italiano :

Partendo da Saint-Léger du Ventoux, questo percorso vi porta sulle pendici settentrionali del Mont Ventoux per godere di splendide viste sulla valle, prima di ritornare lungo un superbo sentiero che si affaccia sul fiume Toulourenc.

Español :

Partiendo de Saint-Léger du Ventoux, esta ruta le llevará por la ladera norte del Mont Ventoux para disfrutar de unas espléndidas vistas sobre el valle, antes de regresar por un magnífico sendero con vistas al río Toulourenc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme