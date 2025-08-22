La randonnée de St-Roman-de-Malegarde par Terra Rando Saint-Roman-de-Malegarde Vaucluse

La randonnée de St-Roman-de-Malegarde par Terra Rando

La randonnée de St-Roman-de-Malegarde par Terra Rando 84290 Saint-Roman-de-Malegarde Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une randonnée pédestre qui vous entraînera sur les hauteurs de Saint-Roman-de-Malegarde. Vous traverserez le terroir et la forêt de la commune de Saint-Roman-de-Malegarde avant de rejoindre le grandiose point de vue du Serre de la Garde.

English : St-Roman-de-Malegarde hike by Terra Rando

A hike that takes you to the heights of Saint-Roman-de-Malegarde. You’ll cross the soil and forest of the Saint-Roman-de-Malegarde commune before reaching the grandiose viewpoint of the Serre de la Garde.

Deutsch : Wanderung in St-Roman-de-Malegarde von Terra Rando

Eine Wanderung, die Sie auf die Anhöhen von Saint-Roman-de-Malegarde führt. Sie durchqueren das Land und den Wald der Gemeinde Saint-Roman-de-Malegarde, bevor Sie den grandiosen Aussichtspunkt Serre de la Garde erreichen.

Italiano :

Questa escursione vi porterà sulle alture di Saint-Roman-de-Malegarde. Attraverserete il territorio e la foresta del comune di Saint-Roman-de-Malegarde prima di raggiungere il magnifico punto panoramico della Serre de la Garde.

Español :

Esta excursión le llevará a las alturas de Saint-Roman-de-Malegarde. Atravesará las tierras y los bosques del municipio de Saint-Roman-de-Malegarde antes de llegar al magnífico mirador de la Serre de la Garde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme