La randonnée de St-Roman-de-Malegarde par Terra Rando Saint-Roman-de-Malegarde Vaucluse

La randonnée de St-Roman-de-Malegarde par Terra Rando 84290 Saint-Roman-de-Malegarde Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une randonnée pédestre qui vous entraînera sur les hauteurs de Saint-Roman-de-Malegarde. Vous traverserez le terroir et la forêt de la commune de Saint-Roman-de-Malegarde avant de rejoindre le grandiose point de vue du Serre de la Garde.
https://terrarando.com/les-randonnees-du-vaucluse/randonnees-pedestres-vallee-du-rhone/la-randonnee-de-saint-roman-de-malegarde
English : St-Roman-de-Malegarde hike by Terra Rando
A hike that takes you to the heights of Saint-Roman-de-Malegarde. You’ll cross the soil and forest of the Saint-Roman-de-Malegarde commune before reaching the grandiose viewpoint of the Serre de la Garde.
Deutsch : Wanderung in St-Roman-de-Malegarde von Terra Rando
Eine Wanderung, die Sie auf die Anhöhen von Saint-Roman-de-Malegarde führt. Sie durchqueren das Land und den Wald der Gemeinde Saint-Roman-de-Malegarde, bevor Sie den grandiosen Aussichtspunkt Serre de la Garde erreichen.
Italiano :
Questa escursione vi porterà sulle alture di Saint-Roman-de-Malegarde. Attraverserete il territorio e la foresta del comune di Saint-Roman-de-Malegarde prima di raggiungere il magnifico punto panoramico della Serre de la Garde.
Español :
Esta excursión le llevará a las alturas de Saint-Roman-de-Malegarde. Atravesará las tierras y los bosques del municipio de Saint-Roman-de-Malegarde antes de llegar al magnífico mirador de la Serre de la Garde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme