La randonnée des carrières Saint-Vaast-lès-Mello Oise

La randonnée des carrières A pieds Difficulté moyenne

La randonnée des carrières Parking de Crécy, route de Cramoisy 60660 Saint-Vaast-lès-Mello Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

Partez à la découverte d’un village de carriers, au fil de cet itinéraire qui déambule à Saint-Vaast-lès-Mello.

Partout, la pierre de taille embellit le paysage église et lavoirs, beaux corps de ferme etc. Admirez aussi la pierre à l’état brut vastes panoramas sur des carrières à ciel ouvert. Et la randonnée prend fin en longeant un marais classé Espace Naturel Sensible.

English : La randonnée des carrières

Discover a village of quarrymen as you stroll through Saint-Vaast-lès-Mello.

Everywhere, cut stone embellishes the landscape: churches and washhouses, beautiful farmhouses and more. Admire the stone in its raw state: vast panoramas of open-air quarries. And the hike ends along a marsh classified as a Sensitive Natural Area.

Deutsch : La randonnée des carrières

Entdecken Sie auf dieser Route, die durch Saint-Vaast-lès-Mello führt, ein Dorf der Steinbrucharbeiter.

Überall verschönert der Quaderstein die Landschaft: Kirche und Waschhäuser, schöne Bauernhäuser usw. Bewundern Sie auch den Stein im Rohzustand: weite Panoramablicke auf die Steinbrüche im Tagebau. Die Wanderung endet an einem Sumpfgebiet, das zum Espace Naturel Sensible erklärt wurde.

Italiano :

Passeggiate per Saint-Vaast-lès-Mello e scoprite un villaggio di cavatori.

Ovunque, la pietra lavorata abbellisce il paesaggio: chiese e lavatoi, belle case coloniche, ecc. Si può anche ammirare la pietra allo stato grezzo, con ampie vedute sulle cave a cielo aperto. La passeggiata si conclude costeggiando una palude classificata come Area Naturale Sensibile.

Español : La randonnée des carrières

Pasee por Saint-Vaast-lès-Mello y descubra un pueblo de canteros.

Por todas partes, la piedra labrada embellece el paisaje: iglesias y lavaderos, hermosas granjas, etc. También podrá admirar la piedra en bruto, con amplias vistas sobre las canteras al aire libre. Y el paseo termina bordeando una marisma clasificada como Espacio Natural Sensible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par SIM Hauts-de-France