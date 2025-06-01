La randonnée des Sources Rousseloy Oise

vendredi 1 août 2025

A pieds Difficulté moyenne

Salle périscolaire 60660 Rousseloy Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 10600.0 Tarif :

Ce parcours au pays des carriers, vous mènera de Rousseloy, irrigué par de nombreuses sources, à la chapelle de Saint Vaast les Mello tout en passant par les étangs et marais de Mello. 2 variantes possibles près de Rousseloy pour allonger la randonnée de 2 km.

English : La randonnée des Sources

This route through quarry country takes you from Rousseloy, irrigated by numerous springs, to the chapel of Saint Vaast les Mello, passing through the ponds and marshes of Mello. 2 possible variants near Rousseloy to extend the hike by 2 km.

Deutsch : La randonnée des Sources

Diese Wanderung durch das Land der Steinbrucharbeiter führt Sie von Rousseloy, das von zahlreichen Quellen bewässert wird, zur Kapelle von Saint Vaast les Mello, wobei Sie die Teiche und Sümpfe von Mello durchqueren. 2 mögliche Varianten in der Nähe von Rousseloy, um die Wanderung um 2 km zu verlängern.

Italiano :

Questo percorso attraverso la terra dei cavatori vi porta da Rousseloy, irrigata da numerose sorgenti, alla cappella di Saint Vaast les Mello, passando per gli stagni e le paludi di Mello. Nei pressi di Rousseloy ci sono 2 possibili alternative per prolungare la passeggiata di 2 km.

Español : La randonnée des Sources

Este recorrido por tierras de canteros le llevará desde Rousseloy, regado por numerosos manantiales, hasta la capilla de Saint Vaast les Mello, pasando por los estanques y pantanos de Mello. Existen 2 alternativas posibles cerca de Rousseloy para prolongar el paseo 2 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France