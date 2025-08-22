La randonnée des villages du Bruilhois Estillac Lot-et-Garonne

La randonnée des villages du Bruilhois A pieds Difficile

La randonnée des villages du Bruilhois 47310 Estillac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Quatre hauts lieux du Bruilhois sont desservis par ce parcours exigeant, avec la perspective de nombreux points de vue, coulant des coteaux de Gascogne, au sud, à la vallée de la Garonne au nord.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : La randonnée des villages du Bruilhois

This demanding route takes in four major sites in the Bruilhois region, with the prospect of numerous viewpoints, running from the Gascony hills to the south to the Garonne valley to the north.

Deutsch : La randonnée des villages du Bruilhois

Vier Hochburgen des Bruilhois werden auf dieser anspruchsvollen Strecke mit der Aussicht auf zahlreiche Aussichtspunkte bedient, die von den Hängen der Gascogne im Süden bis zum Tal der Garonne im Norden verläuft.

Italiano :

Questo percorso impegnativo tocca quattro siti principali della regione del Bruilhois, con la prospettiva di numerosi punti panoramici, dalle colline della Guascogna a sud fino alla valle della Garonna a nord.

Español : La randonnée des villages du Bruilhois

Este exigente itinerario recorre cuatro grandes lugares de la región del Bruilhois, con la perspectiva de numerosos miradores, que van desde las colinas de Gascuña al sur hasta el valle del Garona al norte.

