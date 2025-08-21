La randonnée du maquisard Beaufort-sur-Gervanne Drôme

La randonnée du maquisard

La randonnée du maquisard 26400 Beaufort-sur-Gervanne Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Marchez sur les traces des Maquisards et découvrez les lieux où se sont déroulés un certains nombre d’événements qui, en 1944, ont affecté la Vallée de la Gervanne.

Randonnée proposée par les amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu .

English :

Walk in the footsteps of the Maquis and discover the places where a number of events took place in 1944 that affected the Gervanne Valley.

Proposed by les amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu .

Deutsch :

Wandeln Sie auf den Spuren der Maquisards und entdecken Sie die Orte, an denen sich eine Reihe von Ereignissen abgespielt haben, die 1944 das Tal der Gervanne betrafen.

Diese Wanderung wird von Les amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu angeboten.

Italiano :

Camminate sulle orme dei Maquis e scoprite i luoghi in cui nel 1944 si svolsero alcuni eventi che interessarono la Valle di Gervanne.

Passeggiata proposta da les amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu .

Español :

Camine tras las huellas de los maquis y descubra los lugares donde en 1944 tuvieron lugar una serie de acontecimientos que afectaron al valle de Gervanne.

Paseo propuesto por les amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme