La rayère d’Alaincourt Alaincourt Aisne

La rayère d’Alaincourt A pieds

La rayère d’Alaincourt 02240 Alaincourt Aisne Hauts-de-France

Découvrez toute la richesse d’une région qui vit autour de sa rivière. Apprenez comment les hommes ont cherché à exploiter sa force inépuisable, et maîtriser son flot capricieux. A la fin de la balade, ne manquez pas de visiter la Maison de Marie-Jeanne, dont la collection d’objets du quotidien est une fenêtre ouverte sur le mode de vie des habitants au 19è siècle.

English :

Discover the richness of a region that lives around its river. Learn how mankind has sought to harness its inexhaustible power and control its capricious flow. At the end of the walk, don’t miss a visit to the Maison de Marie-Jeanne, whose collection of everyday objects is an open window on the way of life of the inhabitants in the 19th century.

Deutsch :

Entdecken Sie den ganzen Reichtum einer Region, die rund um ihren Fluss lebt. Erfahren Sie, wie die Menschen versucht haben, seine unerschöpfliche Kraft zu nutzen und seine launische Flut zu beherrschen. Am Ende des Spaziergangs sollten Sie unbedingt das Maison de Marie-Jeanne besuchen, dessen Sammlung von Alltagsgegenständen einen Einblick in die Lebensweise der Einwohner im 19.

Italiano :

Scoprite la ricchezza di una regione che vive intorno al suo fiume. Scoprite come le persone hanno cercato di sfruttare la sua forza inesauribile e di controllare il suo flusso capriccioso. Al termine della passeggiata, non dimenticate di visitare la Maison de Marie-Jeanne, la cui collezione di oggetti di uso quotidiano è una finestra sullo stile di vita degli abitanti del XIX secolo.

Español :

Descubra la riqueza de una región que vive en torno a su río. Descubra cómo los hombres han intentado aprovechar su inagotable fuerza y controlar su caprichoso caudal. Al final del paseo, no deje de visitar la Maison de Marie-Jeanne, cuya colección de objetos cotidianos es una ventana abierta al modo de vida de los habitantes en el siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-03-21 par Agence Aisne Tourisme