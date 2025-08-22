LA REDOUTE Plancher-Bas Haute-Saône

LA REDOUTE En VTT assistance électrique

LA REDOUTE 40 Rue Louis Pergaud, 70290 Plancher-Bas 70290 Plancher-Bas Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Ce sentier nature de 6.5 km, qui peut également être emprunté en VTT, vous permet de profiter de nombreuses œuvres d’art tout au long du parcours sculptures, photographies, graff et créations musicales.

English :

This 6.5 km nature trail, which can also be explored by mountain bike, features numerous works of art along the way: sculptures, photographs, graffiti and musical creations.

Deutsch :

Auf diesem 6,5 km langen Naturpfad, der auch mit dem Mountainbike befahren werden kann, können Sie entlang der Strecke zahlreiche Kunstwerke genießen: Skulpturen, Fotografien, Graffiti und musikalische Kreationen.

Italiano :

Questo percorso naturalistico di 6,5 km, percorribile anche in mountain bike, presenta una serie di opere d’arte lungo il cammino, tra cui sculture, fotografie, graffiti e creazioni musicali.

Español :

Este sendero natural de 6,5 km, que también puede recorrerse en bicicleta de montaña, presenta diversas obras de arte a lo largo del camino, como esculturas, fotografías, grafitis y creaciones musicales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data