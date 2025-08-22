La Régordane VTT n°36 Villefort Lozère

La Régordane VTT n°36 VTT de descente Difficulté moyenne

La Régordane VTT n°36 Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 19135.0 Tarif :

Empruntant en partie la célèbre voie millénaire de commerce et d’échanges qui relie le Velay à la Camargue, un tracé sportif sur près de vingt kilomètres qui ne manque pas de relief !

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Part of the route follows the famous thousand-year-old trade route linking the Velay region to the Camargue, a sporting route covering almost twenty kilometers of rugged terrain!

Deutsch :

Der berühmte tausendjährige Handelsweg, der Velay mit der Camargue verbindet, wird zum Teil benutzt. Eine sportliche Strecke über fast zwanzig Kilometer, die es in sich hat!

Italiano :

Riprendendo in parte la famosa via commerciale millenaria che collega il Velay alla Camargue, si tratta di un percorso sportivo di quasi venti chilometri, che non manca di dare sollievo!

Español :

Recorriendo en parte la famosa ruta comercial milenaria que une el Velay con la Camarga, se trata de un recorrido deportivo de casi veinte kilómetros al que no le falta relieve

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère