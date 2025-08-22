La rencontre giboyeuse Conflans-sur-Loing Loiret

La rencontre giboyeuse A pieds

La rencontre giboyeuse Place du centre-bourg 45700 Conflans-sur-Loing Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 10700.0 Tarif :

Ce circuit se caractérise par une nature verdoyante, la prédominance de l’eau (canal de Briare, l’Ouanne et le Loing) et de jolies propriétés (châteaux et moulins). La rencontre avec la faune locale (chevreuils, écureuils, faisans,…) y est fréquente.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wildlife and waterways

This route passes through an area of great natural beauty, with numerous waterways (the Briare canal, the Ouanne and the Loing) and picturesque historic buildings (châteaux and watermills). Encounters with the local residents (deer, squirrels, pheasants,…) are common.

Deutsch :

Diese Route zeichnet sich durch eine grüne Natur, die Dominanz des Wassers (Briare-Kanal, Ouanne und Loing) und hübsche Anwesen (Schlösser und Mühlen) aus. Hier kommt es häufig zu Begegnungen mit der lokalen Tierwelt (Rehe, Eichhörnchen, Fasane, …).

Italiano :

Questo circuito è caratterizzato da una natura verde, dalla predominanza dell’acqua (canale di Briare, Ouanne e Loing) e da splendide proprietà (castelli e mulini). Gli incontri con la fauna locale (caprioli, scoiattoli, fagiani, ecc.) sono frequenti.

Español :

Este circuito se caracteriza por una frondosa vegetación, el papel predominante del agua (canal de Briare, Oueanne y Loing) y la presencia de hermosas propiedades (castillos y molinos). También resulta habitual encontrarse con ejemplares de fauna autóctona (cabras, ardillas, faisanes).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par SIT Centre-Val de Loire