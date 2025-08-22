La résidence des évêques Belleu Aisne

La résidence des évêques A pieds

Cette grande boucle épouse les formes du haut plateau Soissonnais, offrant quelques magnifiques vues sur la cuvette de Soissons. Si la curiosité vous pousse à faire un détour pour voir la pierre qui vire à minuit , n’attendez pas cette heure tardive pour contempler le panorama qui s’offre à l’arrivée sur Septmonts et la vallée de la Crise.

English :

This large loop hugs the shape of the Soissonnais high plateau, offering some magnificent views of the Soissons basin. If curiosity pushes you to make a detour to see the stone that turns at midnight , don’t wait until this late hour to contemplate the panorama on arrival over Septmonts and the valley of the Crisis.

Deutsch :

Diese große Schleife folgt den Formen des Hochplateaus von Soissonnais und bietet einige herrliche Ausblicke auf die Senke von Soissons. Wenn Sie aus Neugierde einen Umweg machen, um den Stein, der sich um Mitternacht dreht zu sehen, sollten Sie nicht bis zur späten Stunde warten, um das Panorama zu betrachten, das sich bei der Ankunft auf Septmonts und das Tal der Crise bietet.

Italiano :

Questo lungo anello segue i contorni dell’altopiano di Soissons, offrendo una magnifica vista sul bacino di Soissons. Se la curiosità vi porta a fare una deviazione per vedere la pietra che gira a mezzanotte , non aspettate quest’ora tarda per contemplare il panorama all’arrivo a Septmonts e alla valle della Crise.

Español :

Este largo bucle sigue los contornos del altiplano de Soissons, ofreciendo unas magníficas vistas sobre la cuenca de Soissons. Si la curiosidad le lleva a desviarse para ver la piedra que gira a medianoche , no espere a esta hora tardía para contemplar el panorama al llegar a Septmonts y al valle de la Crise.

