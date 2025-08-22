La Rigole d’Yonne à VTT Chaumard Nièvre

La Rigole d’Yonne à VTT En VTT assistance électrique Facile

La Rigole d’Yonne à VTT Lieu-dit Sur Lavault 58120 Chaumard Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 26000.0 Tarif :

Amoureux et amoureuses du canal du Nivernais, une échappée s’offre à vous en suivant le circuit de l’eau. Captée dans le lac de Pannecière, elle serpente du Morvan aux étangs de Baye et Vaux. La rigole d’Yonne apporte au canal la majeure partie de son eau, grâce à une multitude d’ouvrages (aqueducs, ponts, vannes…).

http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Lovers of the Nivernais canal, an escape is offered to you by following the circuit of the water. Captured in the lake of Pannecière, it winds from Morvan to the ponds of Baye and Vaux. The Yonne channel brings to the canal the major part of its water, thanks to a multitude of works (aqueducts, bridges, valves…).

Deutsch :

Als Liebhaberinnen und Liebhaber des Canal du Nivernais bietet sich Ihnen eine Flucht an, indem Sie dem Wasserkreislauf folgen. Das Wasser wird im See von Pannecière gesammelt und schlängelt sich vom Morvan bis zu den Teichen von Baye und Vaux. Die Rigole d’Yonne führt dem Kanal dank einer Vielzahl von Bauwerken (Aquädukte, Brücken, Schleusen…) den Großteil seines Wassers zu.

Italiano :

Per gli amanti del canale Nivernais, un’evasione è offerta seguendo il circuito dell’acqua. Catturato nel lago di Pannecière, si snoda dal Morvan agli stagni di Baye e Vaux. Il canale dell’Yonne porta la maggior parte delle sue acque al canale, grazie a una moltitudine di strutture (acquedotti, ponti, valvole, ecc.).

Español :

Amantes del canal del Nivernais, se les ofrece una escapada siguiendo el circuito del agua. Captado en el lago de Pannecière, serpentea desde el Morvan hasta los estanques de Baye y Vaux. El canal del Yonne aporta la mayor parte de su agua al canal, gracias a una multitud de estructuras (acueductos, puentes, válvulas, etc.).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data