La rigole Vadencourt Aisne

A Lesquielles-St-Germain, étagé à flanc de coteau, l’Oise se divise en deux bras. Sur l’un deux, la « Rigole de l’Oise », une prise d’eau, a été aménagée au XIXe siècle. Elle se prolonge par celle de « l’Oise et du Noirrieu » à découvrir sur le circuit, sur Vadencourt, destinée à alimenter en eau le canal de Saint-Quentin, situé 20 km à l’ouest.

English : La rigole

At Lesquielles-St-Germain, stepped on the hillside, the Oise river splits into two arms. On one of them, the « Rigole de l’Oise », a water intake, was built in the 19th century. It is extended by the « Oise et du Noirrieu » to be discovered on the circuit, on Vadencourt, intended to supply water to the Saint-Quentin canal, located 20 km to the west.

Deutsch : La rigole

In Lesquielles-St-Germain, das an einem Hang gestaffelt ist, teilt sich die Oise in zwei Arme. An einem der beiden wurde im 19. Jahrhundert die « Rigole de l’Oise », eine Wasserentnahmestelle, angelegt. Jahrhundert angelegt. Sie wird durch die « Oise et du Noirrieu »-Rigole verlängert zu entdecken auf dem Rundweg, bei Vadencourt, die dazu bestimmt ist, den 20 km westlich gelegenen Kanal von Saint-Quentin mit Wasser zu versorgen.

Italiano :

A Lesquielles-St-Germain, sulla collina, il fiume Oise si divide in due bracci. Su una di esse, nel XIX secolo è stata costruita la « Rigole de l’Oise », una presa d’acqua. È prolungato dall' »Oise et du Noirrieu » da scoprire sul circuito, a Vadencourt, destinato a rifornire d’acqua il canale di Saint-Quentin, situato 20 km a ovest.

Español : La rigole

En Lesquielles-St-Germain, en la ladera, el río Oise se divide en dos brazos. En una de ellas, la « Rigole de l’Oise », una toma de agua, fue construida en el siglo XIX. Se prolonga con el « Oise et du Noirrieu » -que se descubre en el circuito, en Vadencourt, destinado a suministrar agua al canal de Saint-Quentin, situado a 20 km al oeste.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France