La rivière des galets Saint-Jean-de-Galaure Drôme

La rivière des galets La Motte-de-Galaure 26240 Saint-Jean-de-Galaure Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette petite boucle le long de la rivière, en sous-bois, est une jolie balade paisible. Balade à retrouver dans notre application « les échappées inspirées » pour découvrir le parcours et dans notre guide de randonnées et dans notre duide de randonnées.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English : The river of pebbles

This little loop along the river, in the undergrowth, is a lovely, peaceful walk. You can find the route in our application « les échappées inspirées » and in our walking guide and in our walking guide.

Deutsch :

Diese kleine Schleife entlang des Flusses im Unterholz ist ein schöner, ruhiger Spaziergang. Diese Wanderung finden Sie in unserer App « les échappées inspirées », um die Strecke zu entdecken, sowie in unserem Wanderführer und in unserem Wanderduden.

Italiano :

Questo piccolo anello lungo il fiume, nel sottobosco, è una passeggiata piacevole e tranquilla. Potete trovare il percorso nella nostra applicazione « les échappées inspirées » e nella nostra guida a piedi e nella nostra guida a piedi.

Español :

Este pequeño bucle a lo largo del río, entre la maleza, es un paseo precioso y tranquilo. Puede encontrar la ruta en nuestra aplicación « les échappées inspirées » y en nuestra guía de senderismo y en nuestra guía de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-20 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme