La Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

La Roche de Solutré

Grand Site de France La Roche de Solutré Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Sur le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré culmine à 493 mètres. Spectaculaire escarpement calcaire !

https://rochedesolutre.com/ +33 3 85 35 82 81

English : La Roche de Solutré

On the Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, the Roche de Solutré culminates at 493 meters. Spectacular limestone escarpment !

Deutsch : La Roche de Solutré

Der Felsen von Solutré, klassifiziert Grand Site de France“, ist eine Hochburg der Vorgeschichte. Es war ein Jagdgebiet während als 25 000 Jahren.

Italiano :

Nel Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré sale a 493 metri. Una spettacolare scarpata calcarea!

Español :

En el Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré se eleva a 493 metros. ¡Un espectacular escarpe calcáreo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data