La Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
La Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La Roche de Solutré
Grand Site de France La Roche de Solutré Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Sur le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré culmine à 493 mètres. Spectaculaire escarpement calcaire !
https://rochedesolutre.com/ +33 3 85 35 82 81
English : La Roche de Solutré
On the Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, the Roche de Solutré culminates at 493 meters. Spectacular limestone escarpment !
Deutsch : La Roche de Solutré
Der Felsen von Solutré, klassifiziert Grand Site de France“, ist eine Hochburg der Vorgeschichte. Es war ein Jagdgebiet während als 25 000 Jahren.
Italiano :
Nel Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré sale a 493 metri. Una spettacolare scarpata calcarea!
Español :
En el Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré se eleva a 493 metros. ¡Un espectacular escarpe calcáreo!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data