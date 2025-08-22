LA ROCHE Frédéric-Fontaine Haute-Saône

LA ROCHE En VTT assistance électrique

LA ROCHE 70200 Frédéric-Fontaine Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Ce sentier de sous-bois situé dans la forêt communale de Frédéric-Fontaine, vous emmène sur les traces du Prince Frédéric 1er de Wurtemberg.

English :

This undergrowth trail in the Frédéric-Fontaine forest follows in the footsteps of Prince Frédéric 1er de Wurtemberg.

Deutsch :

Dieser Unterholzpfad im Gemeindewald von Frédéric-Fontaine führt Sie auf die Spuren von Prinz Frédéric I. von Württemberg.

Italiano :

Questo sentiero nel sottobosco della foresta di Frédéric-Fontaine segue le orme del principe Frédéric I° di Wurtemberg.

Español :

Este sendero de sotobosque en el bosque de Frédéric-Fontaine sigue las huellas del príncipe Frédéric I de Wurtemberg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data