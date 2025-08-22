LA ROCHE Frédéric-Fontaine Haute-Saône
LA ROCHE Frédéric-Fontaine Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
LA ROCHE En VTT assistance électrique
LA ROCHE 70200 Frédéric-Fontaine Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Ce sentier de sous-bois situé dans la forêt communale de Frédéric-Fontaine, vous emmène sur les traces du Prince Frédéric 1er de Wurtemberg.
English :
This undergrowth trail in the Frédéric-Fontaine forest follows in the footsteps of Prince Frédéric 1er de Wurtemberg.
Deutsch :
Dieser Unterholzpfad im Gemeindewald von Frédéric-Fontaine führt Sie auf die Spuren von Prinz Frédéric I. von Württemberg.
Italiano :
Questo sentiero nel sottobosco della foresta di Frédéric-Fontaine segue le orme del principe Frédéric I° di Wurtemberg.
Español :
Este sendero de sotobosque en el bosque de Frédéric-Fontaine sigue las huellas del príncipe Frédéric I de Wurtemberg.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data