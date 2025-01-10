La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne vendredi 1 août 2025.

La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité A pieds Difficulté moyenne

La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité 24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Depuis le village de la Rochebeaucourt situé à la limite de la Dordogne et de la Charente, un chemin permet de rejoindre le village d’Argentine, abritant une belle légende.

Difficulté moyenne

English : La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité

From the village of La Rochebeaucourt, located on the border of the Dordogne and the Charente, a path leads to the village of Argentina, home to a beautiful legend.

Deutsch : La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité

Vom Dorf La Rochebeaucourt an der Grenze zwischen den Departements Dordogne und Charente führt ein Weg zum Dorf Argentine, in dem es eine schöne Legende gibt.

Italiano :

Dal villaggio di La Rochebeaucourt, al confine tra la Dordogna e la Charente, un sentiero conduce al villaggio di Argentina, sede di una bellissima leggenda.

Español : La Rochebeaucourt / Argentine A la rencontre de la belle Argentine en Ecomobilité

Desde el pueblo de La Rochebeaucourt, en la frontera entre la Dordoña y la Charente, un sendero conduce al pueblo de Argentina, cuna de una hermosa leyenda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine