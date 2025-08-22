La Rocherousse Esclanèdes Lozère

La Rocherousse Marche nordique Difficulté moyenne

La Rocherousse 48230 Esclanèdes Lozère Occitanie

Durée : 174 Distance : 8387.0 Tarif :

Un sentier pédestre dans la Vallée du Lot permettant de découvrir le pittoresque village du Bruel et ses alentours.

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A walking trail in the Lot Valley to discover the picturesque village of Le Bruel and its surroundings.

Deutsch :

Ein Wanderweg im Tal des Lot, auf dem man das malerische Dorf Le Bruel und seine Umgebung entdecken kann.

Italiano :

Un percorso a piedi nella Valle del Lot per scoprire il pittoresco villaggio di Le Bruel e la zona circostante.

Español :

Recorrido a pie por el valle del Lot para descubrir el pintoresco pueblo de Le Bruel y sus alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère