La ronde caussenarde VTT n°2 Florac Trois Rivières Lozère

La ronde caussenarde VTT n°2 VTT de descente Difficile

La ronde caussenarde VTT n°2 Col de Pierre Plate 48400 Florac Trois Rivières Lozère Occitanie

Durée : 270 Distance : 42062.0 Tarif :

Le plateau du causse Méjean semble s’étendre à l’infini. Mais tout ceci est trompeur ! Cette platitude cache de nombreuses montées courtes et raides.

Difficile

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Causse Méjean plateau seems to stretch on forever. But all this is deceptive! This flatness conceals numerous short, steep climbs.

Deutsch :

Die Hochebene der Causse Méjean scheint sich endlos auszudehnen. Doch all dies ist trügerisch! Hinter dieser Flachheit verbergen sich zahlreiche kurze und steile Anstiege.

Italiano :

L’altopiano della Causse Méjean sembra estendersi all’infinito. Ma tutto ciò è ingannevole! Questa piattezza nasconde una serie di brevi e ripide salite.

Español :

La meseta del Causse Méjean parece no tener fin. Pero todo esto es engañoso Esta llanura esconde varias subidas cortas y empinadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère