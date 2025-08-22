La ronde des bois Chezal-Benoît Cher

La ronde des bois En VTT

La ronde des bois 18160 Chezal-Benoît Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

La forêt de Choeurs Bommiers à Chezal-Benoît est une invitation à la sérénité. Partez à la découverte des diverses essences de cette forêt et de sa faune variée.

Vous terminerez votre parcours au bord de l’étang des biches, lieu idéal d’un pique-nique paisible, à l’écoute des oiseaux.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Choeurs Bommiers forest in Chezal-Benoît is an invitation to serenity. Discover the forest’s many species and varied fauna.

You’ll end your walk by the Etang des biches, the ideal spot for a peaceful picnic, listening to the birds.

Deutsch :

Der Wald von Choeurs Bommiers in Chezal-Benoît ist eine Einladung zur Gelassenheit. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die verschiedenen Baumarten dieses Waldes und seine vielfältige Fauna kennen.

Sie beenden Ihren Rundgang am Ufer des Étang des biches, dem idealen Ort für ein friedliche

Italiano :

La foresta di Choeurs Bommiers a Chezal-Benoît è un invito alla serenità. Scoprite le numerose specie e la variegata fauna della foresta.

Concluderete la vostra passeggiata presso l’Etang des Biches, luogo ideale per un tranquillo picnic, ascoltando gli uccelli.

Español :

El bosque de Choeurs Bommiers, en Chezal-Benoît, es una invitación a la serenidad. Descubra las numerosas especies y la variada fauna del bosque.

Terminará su paseo junto al Etang des Biches, el lugar ideal para un picnic tranquilo, escuchando a los pájaros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par SIT Centre-Val de Loire