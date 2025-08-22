La rose dans la vallée Boucle vélo n°3 Chédigny Indre-et-Loire

La rose dans la vallée Boucle vélo n°3 En VTC

La rose dans la vallée Boucle vélo n°3 37310 Chédigny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 10000.0 Tarif :

L’Indre et l’Indrois serpentent à cet endroit au creux de deux vallées luxuriantes, arrosant généreusement la campagne tourangelle. La forêt joue ici le rôle de trait d’union et les accompagne jusqu’à Azay-sur-Indre où les deux rivières s’épousent finalement. Vous terminerez votre tour par Chedigny.

+33 2 47 91 82 82

English : The rose in the valley Bike loop n°3

The trail makes its way along the banks of the river Indrois until Azay-sur-Indre village, where the Marquis de la Lafayette once lived. Back in Chédigny, go for a leisurely stroll around this village whose parks and gardens are listed as some of the most beautiful in the Loire Valley.

Deutsch : Die Rose im Tal Radrunde Nr. 3

Die Tour führt an den Ufern des Indrois beim Dorf Azay-sur-Indre, in dem früher der Marquis de la Lafayette wohnte. Nehmen Sie sich bei Ihrer Rückkehr nach Chédigny die Zeit, durch dieses Dorf zu bummeln, das zu den schönsten Parks und Gärten dem Loiretal der Schlösser gehört.

Italiano :

I fiumi Indre e Indrois si snodano attraverso due valli lussureggianti, irrigando generosamente la campagna della Touraine. La foresta funge da collegamento e li accompagna fino ad Azay-sur-Indre, dove i due fiumi si incontrano. Terminerete il vostro tour a Chedigny.

Español : La rosa en el valle Circuito ciclista n°3

Los ríos Indre e Indrois se abren paso a través de dos frondosos valles, regando generosamente la campiña de Touraine. El bosque hace aquí de enlace y les acompaña hasta Azay-sur-Indre, donde los dos ríos se unen finalmente. Terminará su recorrido en Chedigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par SIT Centre-Val de Loire