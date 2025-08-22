La rose sur la Marne Mézy-Moulins Aisne

La rose sur la Marne A pieds

La rose sur la Marne Du parking du moulin Babet à Mézy-Moulins 02650 Mézy-Moulins Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Des rives du Surmelin à celles de la Marne, d’où s’envolent parfois quelques hérons, le chemin mène à l’église de Mézy, concentré d’Art gothique entre champs et rivières. Le polissoir du bois des Grès (onze rainures, dix-huit cupules et cuvettes), visible sur le circuit, est appelé également la pierre des Cosaques

English :

From the banks of the Surmelin to those of the Marne, from where a few herons sometimes fly away, the path leads to the church of Mézy, a concentration of Gothic Art between fields and rivers. The sandstone wood polisher (eleven grooves, eighteen cups and basins), visible on the circuit, is also called the Cossack stone

Deutsch :

Von den Ufern des Surmelin bis zu den Ufern der Marne, von denen manchmal ein paar Reiher aufsteigen, führt der Weg zur Kirche von Mézy, einem Konzentrat gotischer Kunst zwischen Feldern und Flüssen. Der auf dem Rundweg sichtbare Polierer Bois des Grès (elf Rillen, achtzehn Näpfe und Mulden) wird auch Kosakenstein genannt

Italiano :

Dalle rive del Surmelin a quelle della Marna, da cui ogni tanto vola qualche airone, il sentiero conduce alla chiesa di Mézy, un concentrato di arte gotica tra campi e fiumi. La lucidatrice del Bois des Grès (undici scanalature, diciotto cupole e scodelle), visibile sul circuito, è anche chiamata la pietra cosacca

Español :

De las orillas del Surmelin a las del Marne, de las que a veces vuelan algunas garzas, el camino lleva a la iglesia de Mézy, una concentración de arte gótico entre campos y ríos. El pulidor del Bois des Grès (once ranuras, dieciocho cúpulas y cazoletas), visible en el circuito, se llama también la piedra cosaca

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme