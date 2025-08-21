La Roue Blanche Trizay Charente-Maritime
La Roue Blanche Trizay Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
La Roue Blanche
La Roue Blanche 29 Rue de la Gare 17250 Trizay Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
La Roue Blanche est un itinéraire cyclable local typique de Coeur de Saintonge.
https://www.infiniment-charentes.com/ +33 5 54 67 13 13
English :
The Roue Blanche is a typical local cycling route in Coeur de Saintonge.
Deutsch :
La Roue Blanche ist ein typischer lokaler Radweg in Coeur de Saintonge.
Italiano :
La Roue Blanche è un tipico percorso ciclabile locale a Coeur de Saintonge.
Español :
La Roue Blanche es una típica ruta ciclista local en Coeur de Saintonge.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme