La Roulée Argueil Seine-Maritime

La Roulée Argueil Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

La Roulée

La Roulée 76780 Argueil Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Découvrez le village blotti entre le Mont Sauveur et les Monts de Sigy. Admirez le Manoir d’Argueil, château de la Renaissance et traversez la Roulée, un affluent de l’Andelle.

English : La Roulée

Discover the village nestled between the Mont Sauveur and the Monts de Sigy. Admire the Manoir d’Argueil, a Renaissance castle and cross the Roulée, a tributary of the Andelle.

Deutsch :

Entdecken Sie das zwischen dem Mont Sauveur und den Monts de Sigy eingebettete Dorf. Bewundern Sie das Manoir d’Argueil, ein Renaissanceschloss, und überqueren Sie den Fluss Roulée, einen Nebenfluss der Andelle.

Italiano :

Scoprite il villaggio incastonato tra il Mont Sauveur e i Monts de Sigy. Ammirate il Manoir d’Argueil, un castello rinascimentale e attraversate la Roulée, un affluente dell’Andelle.

Español :

Descubra el pueblo enclavado entre el Monte Sauveur y los Montes de Sigy. Admire el Manoir d’Argueil, un castillo renacentista, y cruce la Roulée, un afluente del Andelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme