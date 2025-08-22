La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert Sauvain Loire

La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert

La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert 2 place Louis Lépine 42990 Sauvain Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En faisant le tour des Hautes Chaumes du Forez, la route des deux Fourmes relie les sites du Goût de la Fourme d’Ambert (AOP) et de la Fourme de Montbrison (AOP).

https://www.museedelafourme.com/ +33 4 77 76 30 04

English : La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert

Going around the Hautes Chaumes du Forez, the route des deux Fourmes connects the sites of the Goût de la Fourme d’Ambert (AOP) and the Fourme de Montbrison (AOP).

Deutsch : La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert

Bei der Umrundung der Hautes Chaumes du Forez verbindet die Route des deux Fourmes die Stätten des Geschmacks des Fourme d’Ambert (AOP) und des Fourme de Montbrison (AOP).

Italiano :

La Route des deux Fourmes collega i siti del gusto Fourme d’Ambert (DOP) e Fourme de Montbrison (DOP) e circonda le Hautes Chaumes du Forez.

Español : La route des 2 fourmes Montbrison et Ambert

La Route des deux Fourmes une los lugares de degustación de Fourme d’Ambert (DOP) y Fourme de Montbrison (DOP) al rodear las Hautes Chaumes du Forez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme