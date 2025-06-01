La Route des Abbayes à cheval Etape 5/5 Abbaye de La Lucerne d’Outremer Genêts Bec d’Andaine La Lucerne-d’Outremer Manche
La Route des Abbayes à cheval Etape 5/5 Abbaye de La Lucerne d’Outremer Genêts Bec d’Andaine 50320 La Lucerne-d’Outremer Manche Normandie
Départ 3 L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer
Arrivée 32 Route du Bec d’Andaine, 50530 Genêts
La route des abbayes à cheval est un itinéraire de randonnée équestre de 155 km spécialement conçu pour les cavaliers où les portions goudronnées ont été limitées au maximum.
A découvrir sur le parcours Cerisy-la-Forêt abbaye, joyau de l’art roman, fondée en 1032.
1 Saint-Fromond Abbaye normande romane fondée au VIIe siècle.
2 Chemin de halage qui longe la Vire. Chemin aujourd’hui transformé en Voie Verte sur laquelle vous pourrez randonner en toute tranquillité.
3 Saint-Lô Haras national
4 Avant de quitter le chemin de halage, arrêter-vous aux Roches de Ham panorama exceptionnel sur la Vallée de la Vire.
5 Hambye via les chemins creux abbaye bénédictine du XIIe siècle située en bordure de la Sienne
6 La Lucerne d’Outremer abbaye prémontrée d’esprit cistercien, fondée en 1143.
7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon pays de l’élevage des galopeurs.
Arrivée Bec d’Andaine possibilité depuis ce point de traverser la baie du Mont Saint-Michel à cheval, accompagné par un professionnel, et de finir votre voyage par la visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel.
English : La Route des Abbayes à cheval Etape 5/5 Abbaye de La Lucerne d’Outremer Genêts Bec d’Andaine
Start: 3 L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer
Finish: 32 Route du Bec d’Andaine, 50530 Genêts
La route des abbayes à cheval is a 155 km equestrian trail specially designed for riders, with asphalt sections kept to a minimum.
To discover along the way: Cerisy-la-Forêt: abbey, a jewel of Romanesque art, founded in 1032.
1 Saint-Fromond: Norman Romanesque abbey founded in the 7th century.
2 Towpath along the Vire. Today, this path has been transformed into a Voie Verte (Green Way), where you can hike in complete peace and quiet.
3 Saint-Lô: National Stud
4 Before leaving the towpath, stop at Les Roches de Ham for an exceptional panoramic view of the Vire Valley.
5 Hambye via les chemins creux: 12th-century Benedictine abbey on the banks of the river Sienne
6 La Lucerne d’Outremer: Cistercian Premonstratensian abbey founded in 1143.
7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: home of galloping horses.
Finish: Bec d’Andaine: from here, you can cross the bay of Mont Saint-Michel on horseback, accompanied by a professional, and finish your journey with a visit to Mont Saint-Michel Abbey.
Deutsch :
Start: 3 L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer
Ankunft: 32 Route du Bec d’Andaine, 50530 Genêts
Die Route des Abbayes à cheval ist eine 155 km lange, speziell für Reiter konzipierte Wanderreitroute, bei der die asphaltierten Abschnitte auf ein Minimum beschränkt wurden.
Entdecken Sie auf der Strecke: Cerisy-la-Forêt: Abtei, ein Juwel der Romanik, gegründet 1032.
1 Saint-Fromond: Normannische romanische Abtei, die im 7. Jahrhundert gegründet wurde.
2 Treidelpfad, der an der Vire entlangführt. Dieser Weg wurde heute in eine Voie Verte (Grüne Straße) umgewandelt, auf der Sie in aller Ruhe wandern können.
3 Saint-Lô: Nationalgestüt
4 Bevor Sie den Treidelpfad verlassen, sollten Sie bei den Roches de Ham anhalten: ein außergewöhnliches Panorama über das Tal der Vire.
5 Hambye über die Hohlwege: Benediktinerabtei aus dem 12. Jahrhundert am Ufer des Flusses Sienne gelegen
6 La Lucerne d’Outremer: Prämonstratenserabtei im Geist der Zisterzienser, gegründet 1143.
7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: Land der Galopprennpferdezucht.
Ankunft: Bec d’Andaine: Von hier aus besteht die Möglichkeit, die Bucht von Mont Saint-Michel zu Pferd zu durchqueren, wobei Sie von einem Profi begleitet werden, und Ihre Reise mit einem Besuch der Abtei von Mont Saint-Michel zu beenden.
Italiano :
Partenza 3 L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer
Arrivo 32 Route du Bec d’Andaine, 50530 Genêts
L’itinerario delle abbazie a cavallo è un percorso equestre di 155 km appositamente studiato per i cavalieri, con il minor numero possibile di tratti asfaltati.
Da scoprire sul percorso: Cerisy-la-Forêt: abbazia, gioiello dell’arte romanica, fondata nel 1032.
1 Saint-Fromond: abbazia romanica normanna fondata nel VII secolo.
2 Alzaia che costeggia il fiume Vire. Questo sentiero è stato trasformato in Voie Verte (Via Verde), dove è possibile fare una passeggiata tranquilla.
3 Saint-Lô: scuderia nazionale
4 Prima di lasciare l’alzaia, fermatevi alle Roches de Ham per godere di una vista panoramica eccezionale sulla Valle della Vire.
5 Hambye attraverso i vicoli incassati: abbazia benedettina del XII secolo sulle rive del fiume Sienne
6 La Lucerna d’Outremer: abbazia cistercense premonstratense fondata nel 1143.
7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: patria dei galoppatori.
Arrivo: Bec d’Andaine: da questo punto è possibile attraversare la baia di Mont Saint-Michel a cavallo, accompagnati da un professionista, e concludere il viaggio con una visita all’abbazia di Mont Saint-Michel.
Español :
Salida 3 L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer
Llegada 32 Route du Bec d’Andaine, 50530 Genêts
La ruta de las abadías a caballo es un recorrido ecuestre de 155 km especialmente diseñado para jinetes, con el menor número posible de tramos asfaltados.
A descubrir en la ruta: Cerisy-la-Forêt: abadía, joya del arte románico, fundada en 1032.
1 Saint-Fromond: abadía románica normanda fundada en el siglo VII.
2 Camino de sirga que bordea el río Vire. En la actualidad, este camino se ha transformado en una « Voie Verte » (Vía Verde) por la que podrá pasear tranquilamente.
3 Saint-Lô: yeguada nacional
4 Antes de abandonar el camino de sirga, deténgase en las Roches de Ham para disfrutar de una vista panorámica excepcional sobre el valle del Vire.
5 Hambye por los caminos hundidos: abadía benedictina del siglo XII a orillas del río Sienne
6 La Lucerne d’Outremer: abadía cisterciense premostratense fundada en 1143.
7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: cuna de galopadores.
Final: Bec d’Andaine: desde este punto, podrá cruzar la bahía del Monte Saint-Michel a caballo, acompañado por un profesional, y terminar su recorrido con una visita a la abadía del Monte Saint-Michel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme