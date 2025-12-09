La route des cardinaux en Charente-Maritime Saint-Pierre-du-Palais Charente-Maritime

La route des cardinaux en Charente-Maritime

La route des cardinaux en Charente-Maritime Combe à Piraut 17270 Saint-Pierre-du-Palais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La Route Européenne d’Artagnan rend hommage à ce héros historique et littéraire, en proposant aux cavaliers de partir sur les traces de d’Artagnan et des mousquetaires.

English :

The Route Européenne d’Artagnan pays tribute to this historical and literary hero, offering riders the chance to follow in the footsteps of d’Artagnan and the Musketeers.

Deutsch :

Die Europäische D’Artagnan-Route ist eine Hommage an diesen historischen und literarischen Helden und bietet Reitern die Möglichkeit, auf den Spuren von D’Artagnan und den Musketieren zu reiten.

Italiano :

La Route Européenne d’Artagnan rende omaggio a questo eroe storico e letterario, offrendo ai ciclisti la possibilità di seguire le orme di d’Artagnan e dei Moschettieri.

Español :

La Route Européenne d’Artagnan rinde homenaje a este héroe histórico y literario, ofreciendo a los jinetes la oportunidad de seguir los pasos de d’Artagnan y los mosqueteros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme