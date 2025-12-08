La Route des Cardinaux Mirambeau La Clotte La Clotte Charente-Maritime
La Route des Cardinaux Mirambeau La Clotte La Clotte Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
La Route des Cardinaux Mirambeau La Clotte
La Route des Cardinaux Mirambeau La Clotte 9-7 Rte De Galtaud 17360 La Clotte Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au fil de la forêt et de petits villages, la Route des Cardinaux se faufile dans des sentiers aussi tranquilles que dépaysants, au cœur d’une nature verdoyante. Tout le long du trajet, de multiples points d’eaux offrent l’opportunité de se rafraîchir.
+33 5 17 24 03 47
English :
Winding through forests and small villages, the Route des Cardinaux winds its way along trails that are as tranquil as they are exotic, in the heart of lush green countryside. Along the way, numerous watering holes offer the chance to cool off.
Deutsch :
Die Route des Cardinaux führt durch Wälder und kleine Dörfer, auf ruhigen und abwechslungsreichen Pfaden durch die grüne Natur. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Wasserstellen, an denen man sich erfrischen kann.
Italiano :
Snodandosi tra boschi e piccoli villaggi, la Route des Cardinaux si snoda lungo sentieri tanto tranquilli quanto esotici, nel cuore di una campagna verdeggiante. Lungo tutto il percorso si trovano numerosi punti d’acqua dove è possibile fare un bagno rinfrescante.
Español :
Serpenteando entre bosques y pueblecitos, la Route des Cardinaux serpentea por senderos tan tranquilos como exóticos, en el corazón de una campiña verde y exuberante. A lo largo del recorrido, abundan los abrevaderos donde darse un refrescante chapuzón.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme