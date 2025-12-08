La route des Cardinaux Pont l’Abbé Cozes Pont-l’Abbé-d’Arnoult Charente-Maritime

La route des Cardinaux Pont l’Abbé Cozes

La route des Cardinaux Pont l’Abbé Cozes 17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Préparez-vous à une aventure 100% déconnexion au cœur d’une nature aussi douce que sauvage. Entre les vallées, les vignobles et les ambiances boisées, vous pourrez apercevoir au détour du chemin de charmantes églises romanes et abbayes saintongeaises.

https://www.coeurdesaintonge.fr/ +33 5 46 95 35 83

English :

Get ready for a 100% unplugged adventure in the heart of nature as gentle as it is wild. Between valleys, vineyards and wooded areas, you’ll come across some charming Romanesque churches and Saintonge abbeys along the way.

Deutsch :

Bereiten Sie sich auf ein Abenteuer vor, bei dem Sie inmitten einer sanften und wilden Natur 100% abschalten können. Inmitten von Tälern, Weinbergen und Wäldern können Sie am Wegesrand charmante romanische Kirchen und Abteien aus der Saintonge sehen.

Italiano :

Preparatevi a un’avventura 100% unplugged nel cuore di una natura tanto dolce quanto selvaggia. Tra valli, vigneti e aree boschive, lungo il percorso incontrerete alcune incantevoli chiese romaniche e abbazie di Saintonge.

Español :

Prepárate para una aventura 100% desenchufada en plena naturaleza tan suave como salvaje. Entre valles, viñedos y zonas boscosas, te toparás por el camino con algunas encantadoras iglesias románicas y abadías de Saintonge.

