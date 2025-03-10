La Route des Châteaux en Bourgogne du sud Saint-Point Saône-et-Loire

vendredi 1 août 2025.

La Route des Châteaux en Bourgogne du sud Bus

Château de Saint-Point 71520 Saint-Point Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 200000.0 Tarif :

Les quatorze châteaux de la Route des Châteaux en Bourgogne du Sud vous proposent un florilège de l’art français et une évocation du passé historique de la Bourgogne, terre d’échange et de culture.

http://www.chateauxenbourgognedusud.com/

English :

The fourteen châteaux on the Route des Châteaux in Southern Burgundy offer an anthology of French art and an evocation of the historic past of Burgundy, a land of exchange and culture.

Deutsch :

Die vierzehn Schlösser der Route des Châteaux in Südburgund bieten Ihnen ein Sammelsurium französischer Kunst und eine Beschwörung der historischen Vergangenheit Burgunds, eines Landes des Austauschs und der Kultur.

Italiano :

I quattordici castelli della Route des Châteaux nel sud della Borgogna offrono un’antologia dell’arte francese e un’evocazione del passato storico della Borgogna, terra di scambi e di cultura.

Español :

Los catorce castillos de la Route des Châteaux, en el sur de Borgoña, ofrecen una antología del arte francés y una evocación del pasado histórico de Borgoña, tierra de intercambios y cultura.

