La Route des Châteaux Vic-sur-Cère Cantal

La Route des Châteaux Vic-sur-Cère Cantal vendredi 1 août 2025.

La Route des Châteaux

La Route des Châteaux 15800 Vic-sur-Cère Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Carladès justement offre un large panel de sites à visiter : la Petite Cité de Caractère de Raulhac, le Château de Pesteils, le Rocher de Ronesque ou encore l’Eglise de Jou sous Monjou… Prêts pour les découvrir ? Alors en route !

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/131143-la-route-des-chateaux +33 4 71 47 50 68

English :

The Carladès region offers a wide range of sites to visit: the Petite Cité de Caractère of Raulhac, the Château de Pesteils, the Rocher de Ronesque or the Church of Jou sous Monjou… Ready to discover them? Then let’s go!

Deutsch :

Gerade das Carladès bietet eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten: die Petite Cité de Caractère von Raulhac, das Schloss von Pesteils, den Felsen von Ronesque oder die Kirche von Jou sous Monjou… Sind Sie bereit, sie zu entdecken? Dann los!

Italiano :

La regione di Carladès offre una vasta gamma di siti da visitare: la Petite Cité de Caractère di Raulhac, il Castello di Pesteils, il Rocher de Ronesque o la Chiesa di Jou sous Monjou? Siete pronti a scoprirli? Allora andiamo!

Español :

La región de Carladès ofrece una amplia gama de sitios para visitar: la Pequeña Ciudad de Carácter de Raulhac, el Castillo de Pesteils, el Rocher de Ronesque o la Iglesia de Jou sous Monjou? ¿Listo para descubrirlos? Entonces, ¡vamos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme