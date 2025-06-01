La Route des Chiffonniers Étape 1 St-Pair-Sur-Mer La Lucerne d’Outremer Saint-Pair-sur-Mer Manche

La Route des Chiffonniers est un itinéraire de randonnée reliant le littoral (Saint-Pair sur Mer) à la vallée de la Sée. L’itinéraire de 84 km sillonne les terres intérieures de la Baie du Mont-Saint-Michel, parcourant des paysages variés entre mer, bocage, sous-bois, vallons… Une autre manière de découvrir la Baie du Mont-Saint-Michel ! La Route des Chiffonniers fait revivre les routes empruntées par les chiffonniers pour acheminer les chutes de voile et tissus des ports aux moulins de la vallée de la Sée où ils étaient transformés en papier.

Pour parcourir ces 84 km, faites-vous accompagner d’ânes bâtés ! Compagnons idéals pour porter les bagages et partir en totale autonomie, les ânes peuvent également porter les enfants et rendre la randonnée accessible à tous.

The Route des Chiffonniers is a hiking route linking the coast (Saint-Pair sur Mer) to the Sée valley. The 84 km long route criss-crosses the inland areas of the Bay of Mont-Saint-Michel, crossing varied landscapes between sea, hedged farmland, undergrowth, valleys… Another way to discover the Bay of Mont-Saint-Michel! The Route des Chiffonniers brings to life the roads used by the ragpickers to transport the sail and cloth scraps from the ports to the mills of the Sée valley where they were transformed into paper.

To cover these 84 km, be accompanied by pack donkeys! Ideal companions for carrying luggage and leaving in total autonomy, the donkeys can also carry children and make the hike accessible to all.

Die Route des Chiffonniers ist ein Wanderweg, der die Küste (Saint-Pair sur Mer) mit dem Tal des Flusses Sée verbindet. Die 84 km lange Route führt durch das Binnenland der Bucht von Mont-Saint-Michel und durchquert abwechslungsreiche Landschaften zwischen Meer, Bocage, Unterholz, Tälern… Eine andere Art, die Bucht von Mont-Saint-Michel zu entdecken! Die Route des Chiffonniers lässt die Straßen wieder aufleben, die von den Lumpensammlern benutzt wurden, um Segel- und Stoffreste von den Häfen zu den Mühlen im Tal der Sée zu bringen, wo sie zu Papier verarbeitet wurden.

Um diese 84 km zu bewältigen, sollten Sie sich von Eseln begleiten lassen! Esel sind ideale Begleiter, um das Gepäck zu tragen und völlig unabhängig zu wandern. Sie können auch Kinder tragen und machen die Wanderung für alle zugänglich.

La Route des Chiffonniers è un percorso a piedi che collega la costa (Saint-Pair sur Mer) alla valle della Sée. Il percorso di 84 km attraversa l’entroterra della baia di Mont-Saint-Michel, percorrendo una varietà di paesaggi tra il mare, le siepi, il sottobosco e le valli… Un altro modo per scoprire la baia di Mont-Saint-Michel! La Route des Chiffonniers fa rivivere i percorsi seguiti dagli straccivendoli per trasportare gli scarti di vele e tessuti dai porti alle cartiere della valle della Sée, dove venivano trasformati in carta.

Per percorrere questi 84 km, fatevi accompagnare da asini da soma! Compagni ideali per portare i bagagli e per partire in totale autonomia, gli asini possono anche trasportare i bambini e rendere l’escursione accessibile a tutti.

La Route des Chiffonniers es una ruta de senderismo que une la costa (Saint-Pair sur Mer) con el valle de la Sée. El recorrido de 84 km atraviesa las zonas interiores de la bahía del Mont-Saint-Michel, recorriendo una variedad de paisajes entre el mar, el seto, el sotobosque y los valles… Otra forma de descubrir la bahía del Mont-Saint-Michel La Route des Chiffonniers revive los recorridos que hacían los traperos para transportar los restos de velas y telas desde los puertos hasta los molinos del valle de la Sée, donde se transformaban en papel.

Para recorrer estos 84 km, ¡acompáñese de burros de carga! Compañeros ideales para llevar el equipaje y salir con total autonomía, los burros también pueden llevar a los niños y hacer que la caminata sea accesible para todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme