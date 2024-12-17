La Route des Cols à VAE Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

La Route des Cols à VAE Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La Route des Cols à VAE Vélo de route Difficulté moyenne

La Route des Cols à VAE 64400 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 230000.0 Tarif :

Un itinéraire VAE sublime qui arpente les pentes des cols mythiques des Pyrénées (La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque, l’Aubisque, le Soulor) et qui sillonne le piémont pyrénéen pour découvrir les trésors des vallées de Barétous, d’Aspe, d’Ossau, du Pays de Nay et du Haut-Béarn

Difficulté moyenne

English : La Route des Cols à VAE

A sublime VAE itinerary that winds its way up the slopes of the mythical passes of the Pyrenees (La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque, l’Aubisque, le Soulor) and that crosses the Pyrenean foothills to discover the treasures of the valleys of Barétous, Aspe, Ossau, Pays de Nay and Haut-Béarn

Deutsch : La Route des Cols à VAE

Eine erhabene E-Bike-Route, die über die Hänge der legendären Pyrenäenpässe (La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque, l’Aubisque, le Soulor) führt und das Pyrenäenvorland durchquert, um die Schätze der Täler von Barétous, Aspe, Ossau, Pays de Nay und Haut-Béarn zu entdecken

Italiano :

Un sublime itinerario VAE che segue le pendici dei mitici passi dei Pirenei (La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque, Aubisque, Soulor) e che attraversa i contrafforti pirenaici per scoprire i tesori delle valli di Barétous, Aspe, Ossau, del Pays de Nay e dell’Haut-Béarn

Español : La Route des Cols à VAE

Un sublime itinerario VAE que recorre las laderas de los puertos míticos de los Pirineos (La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque, Aubisque, Soulor) y que atraviesa las estribaciones pirenaicas para descubrir los tesoros de los valles de Barétous, Aspe, Ossau, el País de Nay y el Alto-Bearn

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine