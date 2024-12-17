La route des contrebandiers (cyclotourisme) Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Cette ravissante boucle permet une incursion dans les terres du Pays-Basque par de belles routes vallonnées. Elle croise des villages typiques, des lacs et franchit même des cols, modestes, mais pleins de charme. Ce tour entre mer et montagne, riche en histoire est idéal en matinée d’exercice.

This beautiful loop allows you to enter the lands of the Basque Country via beautiful hilly roads. It crosses typical villages, lakes and even passes, modest but charming. This tour between sea and mountains, rich in history, is ideal for a morning of exercise.

Dieser reizvolle Rundweg führt über schöne, hügelige Straßen in das Land der Niederlande. Sie führt durch typische Dörfer, an Seen vorbei und überquert sogar kleine, aber reizvolle Pässe. Diese geschichtsträchtige Tour zwischen Meer und Bergen ist ideal für einen Übungsmorgen.

Questo delizioso anello vi porta nei Paesi Baschi su bellissime strade collinari. Attraversa villaggi tipici, laghi e anche passi, modesti ma pieni di fascino. Questo tour tra mare e montagna, ricco di storia, è ideale per una mattinata di attività fisica.

Este encantador bucle le lleva al País Vasco por hermosas carreteras con colinas. Pasa por pueblos típicos, lagos e incluso puertos, modestos pero llenos de encanto. Este recorrido entre el mar y la montaña, rico en historia, es ideal para una mañana de ejercicio.

