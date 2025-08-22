La route des lavoirs saltésiens Sault Vaucluse

La route des lavoirs saltésiens

Sault

Plongez dans l’histoire fascinante de 6 lavoirs de Sault, édifices à la fois modestes et emblématiques, qui ont joué un rôle essentiel dans le quotidien de nos aïeuls. Témoin d’une époque où l’eau était déjà précieuse, chaque lavoir raconte une histoire.

Immerse yourself in the fascinating history of 6 Sault lavoirs, modest yet emblematic buildings that played an essential role in the daily lives of our ancestors. Witness to a time when water was already precious, each washhouse tells its own story.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte von 6 Waschhäusern in Sault, bescheidene und zugleich symbolträchtige Gebäude, die im Alltag unserer Vorfahren eine wesentliche Rolle gespielt haben. Als Zeugnis einer Zeit, in der Wasser bereits kostbar war, erzählt jeder Waschplatz eine Geschichte.

Immergetevi nell’affascinante storia di 6 lavatoi di Sault, edifici modesti ma emblematici che hanno svolto un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei nostri antenati. Testimone di un’epoca in cui l’acqua era già preziosa, ogni lavatoio racconta la sua storia.

Sumérjase en la fascinante historia de 6 lavaderos de Sault, edificios modestos pero emblemáticos que desempeñaron un papel esencial en la vida cotidiana de nuestros antepasados. Testigos de una época en la que el agua ya era preciosa, cada lavadero cuenta su propia historia.

