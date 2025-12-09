LA ROUTE DES VINS Thouars Deux-Sèvres

LA ROUTE DES VINS Vélo de route Facile

LA ROUTE DES VINS 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 50000.0 Tarif :

Venez à la découverte des particularités du vignoble Thouarsais. Entre amis, famille ou en couple, passez du bon temps sur la Route des Vins Thouarsais un circuit de 50 km parsemé de haltes d’information.

Facile

English : LA ROUTE DES VINS

Discover the special features of the Thouarsais vineyards. With friends, family or as a couple, have a great time on the Route des Vins Thouarsais: a 50 km circuit dotted with information stops.

Deutsch : LA ROUTE DES VINS

Entdecken Sie die Besonderheiten des Weinbaugebiets Thouarsais. Verbringen Sie mit Freunden, der Familie oder zu zweit eine schöne Zeit auf der Weinstraße Thouarsais: eine 50 km lange Strecke, die mit Informationshaltestellen gespickt ist.

Italiano :

Scoprite le particolarità dei vigneti del Thouarsais. Con gli amici, la famiglia o in coppia, divertitevi sulla Strada del Vino del Thouarsais: un circuito di 50 km costellato di tappe informative.

Español : LA ROUTE DES VINS

Descubra las particularidades de los viñedos de Thouarsais. Con amigos, en familia o en pareja, páselo en grande en la Ruta del Vino de Thouarsais: un circuito de 50 km salpicado de paradas informativas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine