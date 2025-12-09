LA ROUTE DES VINS Thouars Deux-Sèvres
LA ROUTE DES VINS Thouars Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
LA ROUTE DES VINS Vélo de route Facile
LA ROUTE DES VINS 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 50000.0 Tarif :
Venez à la découverte des particularités du vignoble Thouarsais. Entre amis, famille ou en couple, passez du bon temps sur la Route des Vins Thouarsais un circuit de 50 km parsemé de haltes d’information.
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA ROUTE DES VINS
Discover the special features of the Thouarsais vineyards. With friends, family or as a couple, have a great time on the Route des Vins Thouarsais: a 50 km circuit dotted with information stops.
Deutsch : LA ROUTE DES VINS
Entdecken Sie die Besonderheiten des Weinbaugebiets Thouarsais. Verbringen Sie mit Freunden, der Familie oder zu zweit eine schöne Zeit auf der Weinstraße Thouarsais: eine 50 km lange Strecke, die mit Informationshaltestellen gespickt ist.
Italiano :
Scoprite le particolarità dei vigneti del Thouarsais. Con gli amici, la famiglia o in coppia, divertitevi sulla Strada del Vino del Thouarsais: un circuito di 50 km costellato di tappe informative.
Español : LA ROUTE DES VINS
Descubra las particularidades de los viñedos de Thouarsais. Con amigos, en familia o en pareja, páselo en grande en la Ruta del Vino de Thouarsais: un circuito de 50 km salpicado de paradas informativas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine