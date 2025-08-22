La Route Napoléon à Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

La Route Napoléon à Sisteron

La Route Napoléon à Sisteron 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Parti le 1er Mars 1815 de Golfe Juan-Vallauris, pour rejoindre Grenoble, Napoléon décide d’emprunter une route qu’il voulait directe pour Paris et sans trop d’embûches.

http://www.route-napoleon.com/ +33 4 92 61 36 50

English : La Route Napoléon à Sisteron

Leaving Golfe Juan-Vallauris for Grenoble on March 1, 1815, Napoleon decided to take a route that he wanted to be direct to Paris, without too many pitfalls.

Deutsch : La Route Napoléon à Sisteron

Am 1. März 1815 brach Napoleon von Golfe Juan-Vallauris nach Grenoble auf, um eine Route zu wählen, die direkt und ohne viele Hindernisse nach Paris führen sollte.

Italiano :

Partendo il 1° marzo 1815 dal Golfe Juan-Vallauris, per raggiungere Grenoble, Napoleone decise di prendere una strada che voleva diretta a Parigi e senza troppe insidie.

Español : La Route Napoléon à Sisteron

Saliendo de Golfe Juan-Vallauris el 1 de marzo de 1815 para llegar a Grenoble, Napoleón decidió tomar una ruta que quería que fuera directa a París y sin demasiados escollos.

