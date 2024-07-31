La Route Romane d’Alsace Marmoutier Bas-Rhin
La Route Romane d’Alsace
La Route Romane d’Alsace 67440 Marmoutier Bas-Rhin Grand Est
La Route Romane d’Alsace suit son tracé en plaine, en montagne et dans le vignoble, du nord au sud de l’Alsace. Elle est une invitation à suivre un parcours mis en valeur par de prestigieux sites d’art roman.
http://www.route-romane-alsace.fr/ +33 3 90 41 02 02
English :
The Route Romane d’Alsace follows its course through the plains, mountains and vineyards of northern and southern Alsace. It is an invitation to follow a route highlighted by prestigious Romanesque art sites.
Deutsch :
Die Route Romane d’Alsace verläuft in der Ebene, in den Bergen und in den Weinbergen vom Norden bis zum Süden des Elsass. Sie ist eine Einladung, einer Strecke zu folgen, die durch prestigeträchtige Stätten der romanischen Kunst hervorgehoben wird.
Italiano :
L’itinerario romanico dell’Alsazia si snoda attraverso pianure, montagne e vigneti, dal nord al sud dell’Alsazia. È un invito a seguire un percorso evidenziato da prestigiosi siti d’arte romanica.
Español :
La Ruta del Románico de Alsacia sigue su curso a través de llanuras, montañas y viñedos, desde el norte hasta el sur de Alsacia. Es una invitación a seguir una ruta jalonada por prestigiosos yacimientos de arte románico.
