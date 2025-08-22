La Route Serpentine Septvaux Aisne

La Route Serpentine A pieds

La Route Serpentine Face à la mairie de Setpvaux 02410 Septvaux Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

On dit que la commune de Septvaux tient son nom des sept vallons qui l’entourent et des sept pignons de son église remarquable. Cette balade vous permettra de découvrir les richesses de l’architecture locale tout en parcourant les paysages mystérieux de la forêt domaniale de Saint-Gobain.

English :

It is said that the commune of Septvaux takes its name from the seven valleys that surround it and the seven gables of its remarkable church. This walk will allow you to discover the richness of the local architecture while strolling through the mysterious landscapes of the Saint-Gobain national forest.

Deutsch :

Man sagt, dass die Gemeinde Septvaux ihren Namen von den sieben Tälern, die sie umgeben, und den sieben Giebeln ihrer bemerkenswerten Kirche hat. Auf dieser Wanderung können Sie den Reichtum der lokalen Architektur entdecken und gleichzeitig die geheimnisvollen Landschaften des Staatswaldes von Saint-Gobain durchstreifen.

Italiano :

Si dice che il comune di Septvaux prenda il nome dalle sette valli che lo circondano e dai sette frontoni della sua notevole chiesa. Questa passeggiata vi permetterà di scoprire la ricchezza dell’architettura locale attraversando i misteriosi paesaggi della foresta demaniale di Saint-Gobain.

Español :

Se dice que el municipio de Septvaux toma su nombre de los siete valles que lo rodean y de los siete frontones de su notable iglesia. Este paseo le permitirá descubrir la riqueza de la arquitectura local mientras recorre los misteriosos paisajes del bosque estatal de Saint-Gobain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-13 par Agence Aisne Tourisme