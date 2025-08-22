La Salette Guise Aisne

La Salette A pieds

La Salette De l’Office de Tourisme de Guise (au pied du château) 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

De Guise, petite ville située au creux de la vallée de l’Oise, le circuit rejoint l’ancienne abbaye de Bohéries puis, d’écluse en chemin de halage, s’approche de la chapelle de La Salette.

English :

From Guise, a small town located in the Oise valley, the circuit joins the former abbey of Bohéries then, from lock to towpath, approaches the chapel of La Salette.

Deutsch :

Von Guise, einer kleinen Stadt im Tal der Oise, führt die Route zur ehemaligen Abtei von Bohéries und dann von Schleuse zu Treidelpfad bis zur Kapelle von La Salette.

Italiano :

Da Guise, piccola città situata nella conca della valle dell’Oise, il tour raggiunge l’antica abbazia di Bohéries e poi, dalla chiusa all’alzaia, si avvicina alla cappella di La Salette.

Español :

Desde Guise, pequeña ciudad situada en la hondonada del valle del Oise, el recorrido llega a la antigua abadía de Bohéries y luego, de esclusa a camino de sirga, se acerca a la capilla de La Salette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme