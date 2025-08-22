La Saône Corre Haute-Saône
La Saône Corre Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
La Saône Fluvial
La Saône 70500 Corre Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 480000.0 Tarif :
La Saône, 473,3 km avec le Doubs comme affluent, est naviguée depuis des millénaires, divisée en Petite et Grande Saône, avec escales touristiques.
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-canaux-et-rivieres/decouvrir-rivieres-canaux-bourgogne/sillonner-la-saone-en-bourgogne/sur-les-bords-de-la-saone-entre-vingeanne-et-val-de-saone/
English :
The Saône, 473.3 km long with the Doubs as its tributary, has been navigated for millennia, divided into Petite and Grande Saône, with tourist ports of call.
Deutsch :
Die Saône, 473,3 km mit dem Doubs als Nebenfluss, wird seit Jahrtausenden befahren, ist in die Kleine und Große Saône unterteilt und bietet touristische Zwischenstopps.
Italiano :
La Saona, lunga 473,3 km con il Doubs come affluente, è stata navigata per migliaia di anni, divisa in Petite e Grande Saône, con tappe turistiche lungo il percorso.
Español :
El Saona, de 473,3 km de longitud y con el Doubs como afluente, ha sido navegado durante miles de años, dividido en la Petite y la Grande Saône, con paradas turísticas a lo largo del recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data