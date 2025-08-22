La Saône Corre Haute-Saône

La Saône Fluvial

La Saône 70500 Corre Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

La Saône, 473,3 km avec le Doubs comme affluent, est naviguée depuis des millénaires, divisée en Petite et Grande Saône, avec escales touristiques.

English :

The Saône, 473.3 km long with the Doubs as its tributary, has been navigated for millennia, divided into Petite and Grande Saône, with tourist ports of call.

Deutsch :

Die Saône, 473,3 km mit dem Doubs als Nebenfluss, wird seit Jahrtausenden befahren, ist in die Kleine und Große Saône unterteilt und bietet touristische Zwischenstopps.

Italiano :

La Saona, lunga 473,3 km con il Doubs come affluente, è stata navigata per migliaia di anni, divisa in Petite e Grande Saône, con tappe turistiche lungo il percorso.

Español :

El Saona, de 473,3 km de longitud y con el Doubs como afluente, ha sido navegado durante miles de años, dividido en la Petite y la Grande Saône, con paradas turísticas a lo largo del recorrido.

